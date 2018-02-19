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| | Как идеальный отец: Сергей Лазарев отпраздновал Масленицу с сыном

Как идеальный отец: Сергей Лазарев отпраздновал Масленицу с сыном

Сегодня, 13:35
Несколько лет Сергей Лазарев скрывал тот факт, что у него есть сын, а до недавнего времени он на всех фотографиях закрывал лицо ребенка. Сейчас певец часто появляется на публике с четырехлетним Никитой, а недавно, как идеальный отец, отпраздновал Масленицу с сыном.

Как идеальный отец: Сергей Лазарев отпраздновал Масленицу с сыном

 

Сергей Лазарев в разделе Stories в своем Instagram-аккаунте поздравил всех поклонников с Масленицей. В воскресенье по всей территории Российской Федерации прошли мероприятия по случаю праздника, одно из них посетил исполнитель со своим сыном. На фотографии, прикрепленной к поздравлению, Сергей Лазарев позирует вместе с четырехлетним Никитой. И мальчик, и певец улыбаются, судя по всему, Никита остался доволен прогулкой с отцом.

О том, что у Сергея Лазарева есть сын, стало известно только немногим более года назад. Певец прибег к услугам суррогатной матери. Поклонники считают, что исполнитель стал прекрасным отцом и не жалеет для наследника ни средств, ни времени.
Виктория Озерова
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