Шиньон или "вспомнить молодость": Почему Волочкова не показывает свои выступления?

Всегда стремящаяся порадовать своих подписчиков новыми видеороликами и снимками Анастасия Волочкова, на днях выложила на своей странице в Instagram запись о том, как она готовится перед выходом на сцену. Ролик, как впрочем и всегда, вызвал бурю эмоций у пользователей, которые не стесняясь высказывали свое мнение. И, надо сказать, мнения эти были полярно противоположными.

Одни без устали нахваливали Анастасию за ее труд и всячески одобряли стремление творить снова и снова. Хейтеры же жестко раскритиковали практически весь ролик от начала и до конца - начиная от прически Волочковой, примеряющей искусственный шиньон, и заканчивая мнимостью ее «предстоящего выступления», относительно которого они высказали большие сомнения, и предположили, что вся эта подготовка является наигранной, и никакого выступления не будет. Якобы балерина просто решила «вспомнить молодость» и показала, как она раньше прихорашивалась перед спектаклем.Они также отметили, что дочь Анастасии ругается матом, разыскивая свои кисти для грима, и Волочкова подверглась еще одной порции критики за отвратительное воспитание ребенка. Доброжелатели пытались оправдать девочку, услышав совсем другие слова из ее уст, но они не были услышаны. Попутно пользователи перессорились между собой, поливая друг друга грязью.Напомним, что на днях Волочкова публиковала предпраздничную фотосессию ко Дню святого Валентина, на снимках присутствует парикмахер Катя, которая была приглашена, чтобы постричь возлюбленного Волочковой Михаила. В этом, по всей видимости, нелегком деле ей активно помогала дочь балерины Ариадна, которая сидя на плечах Михаила в коротеньких шортах, просто шокировала подписчиков, вызвав бурю негодования. Пользователи напомнили, что девочке в таком возрасте и в таком виде не годится залезать на шею даже к собственному отцу, не говоря уж о практически чужом дяденьке.В данной ситуации подписчики усмотрели прямое желание Волочковой устроить очередной скандал, жертвой которого она себя потом объявит. Хотя немного раньше балерина жаловалась, что ее травля в интернете проплачена неким влиятельным лицом, которое ненавидит ее и пытается ей досадить. Правда, пользователи сошлись во мнении, что делается это вовсе не для выполнения чьих-либо заданий, а добровольно и бесплатно.