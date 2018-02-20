Юлия Снигирь удивила поклонников архивным фото из юности

Юлия Снигирь выложила в сеть архивную фотографию со своим братом. Поклонники звезды тут же отметили, что она практически не изменилась с тех времен.

На черно-белой фотографии актриса позирует вместе со своим братом Александром. Как была красавицей двадцать пять лет назад, так ею и остается, и будет красавицей еще через двадцать пять лет, считают поклонники.Но в отличие от сестры, Александр сильно изменился. Как заверили друзья знаменитости, лично знакомые с ее братом, его практически невозможно узнать на фотографии.В последние месяцы Юля Снигирь всё чаще выкладывает в Сеть свои старые, архивные фотографии. Пользователи интернета отмечают подобный тренд, заявляя, что это здорово, ведь можно сравнить как звезды выглядели в юности и как выглядят теперь, находясь на пике своей популярности.Тем не менее, все в один голос отмечают, что Юлия Снигирь с каждым годом выглядит все лучше и лучше.