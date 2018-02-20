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От Редактора

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Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Юлия Снигирь удивила поклонников архивным фото из юности

Юлия Снигирь удивила поклонников архивным фото из юности

Сегодня, 04:30
Юлия Снигирь выложила в сеть архивную фотографию со своим братом. Поклонники звезды тут же отметили, что она практически не изменилась с тех времен.

Юлия Снигирь удивила поклонников архивным фото из юности

 

На черно-белой фотографии актриса позирует вместе со своим братом Александром. Как была красавицей двадцать пять лет назад, так ею и остается, и будет красавицей еще через двадцать пять лет, считают поклонники.

Но в отличие от сестры, Александр сильно изменился. Как заверили друзья знаменитости, лично знакомые с ее братом, его практически невозможно узнать на фотографии.

В последние месяцы Юля Снигирь всё чаще выкладывает в Сеть свои старые, архивные фотографии. Пользователи интернета отмечают подобный тренд, заявляя, что это здорово, ведь можно сравнить как звезды выглядели в юности и как выглядят теперь, находясь на пике своей популярности.

Тем не менее, все в один голос отмечают, что Юлия Снигирь с каждым годом выглядит все лучше и лучше.
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