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Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | На концерте в Омске солист группы «Би-2» предстал в костюме медведя

На концерте в Омске солист группы «Би-2» предстал в костюме медведя

Сегодня, 13:27
Популярная российская группа «Би-2» прибыла на гастроли в Омск, устроив концерт 18 февраля в здании спортивного комплекса «Арена Омск». Данное выступление открыло гастрольный тур, в рамках которого музыканты представили свой новый альбом.

На концерте в Омске солист группы «Би-2» предстал в костюме медведя

 

Новый альбом носит название «Горизонт событий», при этом солист группы Лёва «Би-2» , известный вмиру как Егор Бортник, решил сделать исполнение песни «Виски», рассказывающей о тонкостях истинно русской души, более атмосферной. С этой целью он вышел на сцену в костюме медведя, поскольку именно с этим животным большинство европейцев ассоциируют Россию. Данная песня была записана вместе со знаменитым исполнителем из Штатов Джоном Граном.

Жители города встретили музыкантов бурными аплодисментами, с юмором восприняв шутку Лёвы. Боьшая часть населения города посетила концерт, дабы увидеть своих кумиров.
Пойда Анна
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