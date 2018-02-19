На концерте в Омске солист группы «Би-2» предстал в костюме медведя

Популярная российская группа «Би-2» прибыла на гастроли в Омск, устроив концерт 18 февраля в здании спортивного комплекса «Арена Омск». Данное выступление открыло гастрольный тур, в рамках которого музыканты представили свой новый альбом.

Пойда Анна

Новый альбом носит название «Горизонт событий», при этом солист группы Лёва «Би-2» , известный вмиру как Егор Бортник, решил сделать исполнение песни «Виски», рассказывающей о тонкостях истинно русской души, более атмосферной. С этой целью он вышел на сцену в костюме медведя, поскольку именно с этим животным большинство европейцев ассоциируют Россию. Данная песня была записана вместе со знаменитым исполнителем из Штатов Джоном Граном.Жители города встретили музыкантов бурными аплодисментами, с юмором восприняв шутку Лёвы. Боьшая часть населения города посетила концерт, дабы увидеть своих кумиров.