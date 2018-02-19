Мэрилин Керро официально призналась в беременности

Дважды финалистка телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро разместила на просторах своего Instagram фотографию, на которой отчетливо видно, что девушка находится в интересном положении. Подписчики тут же начали поздравлять рыжеволосую красавицу со скорым пополнением в семье.

Ведьма не так давно была замечена в обществе некоего молодого человека. Журналистам в скором времени удалось узнать, что зовут его Марк Александр Хансен. Керро в обществе нового приятеля проводит довольно немало времени. В связи с этим поклонники подозревают, что у пары роман и ребенок является плодом их любви.Мэрилин, в свою время, довольно долго встречалась с победителем «Битвы экстрасенсов» Александром Шепсом. Они постоянно то сходились, то вновь расходились, но теперь, судя по всему, решили расстаться окончательно.Слухи о беременности Керро вспывают регулярно в социальных сетях и средствах массовой информации. Экс-финалистка и сама не стесняется провоцировать эти домыслы, показывая снимки с округлившимся животом и рассказывая о том, как же сильно мечтает о детях. Более того на недавнем фото экстрасенс намекнула также и на пол ребенка. По всей видимости, она ждет девочку.

Николай Офицеров

», - заявила Керро, написав это в ответ на поздравления с беременностью.