«Как бездомная»: Хелена Бонем Картер ужаснула странным внешним видом

Известная британская актриса Хелена Бонем Картер привела в ужас интернет-пользователей своим внешним видом. Многие даже сравнили знаменитость с бездомной за лохматые волосы и неряшливый внешний вид.

51-летняя Хелена Бонем Картер шокировала своим внешним видом в Лондоне, во время прогулки. Актрису застали с немытыми лохматыми волосами, отсутствием макияжа и в нелепой одежде. Хелена для выхода на улицу надела куртку, шотландскую юбку и кроссовки с платформой. Многие стали критиковать знаменитость, за полное отсутствие стиля и элегантности.

Светлана Славянская

Российские поклонники не помогли понять, как известная и богатая женщина может себя настолько запустить. Некоторые даже сравнили Бонем Картер с бездомной за нелепый внешний вид.