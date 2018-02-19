«Как бездомная»: Хелена Бонем Картер ужаснула странным внешним видом

51-летняя Хелена Бонем Картер шокировала своим внешним видом в Лондоне, во время прогулки. Актрису застали с немытыми лохматыми волосами, отсутствием макияжа и в нелепой одежде. Хелена для выхода на улицу надела куртку, шотландскую юбку и кроссовки с платформой. Многие стали критиковать знаменитость, за полное отсутствие стиля и элегантности.
Российские поклонники не помогли понять, как известная и богатая женщина может себя настолько запустить. Некоторые даже сравнили Бонем Картер с бездомной за нелепый внешний вид.