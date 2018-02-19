Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены
| | «Как бездомная»: Хелена Бонем Картер ужаснула странным внешним видом

«Как бездомная»: Хелена Бонем Картер ужаснула странным внешним видом

Сегодня, 12:31
Известная британская актриса Хелена Бонем Картер привела в ужас интернет-пользователей своим внешним видом. Многие даже сравнили знаменитость с бездомной за лохматые волосы и неряшливый внешний вид.

«Как бездомная»: Хелена Бонем Картер ужаснула странным внешним видом

 

51-летняя Хелена Бонем Картер шокировала своим внешним видом в Лондоне, во время прогулки. Актрису застали с немытыми лохматыми волосами, отсутствием макияжа и в нелепой одежде. Хелена для выхода на улицу надела куртку, шотландскую юбку и кроссовки с платформой. Многие стали критиковать знаменитость, за полное отсутствие стиля и элегантности.

«Как бездомная»: Хелена Бонем Картер ужаснула странным внешним видом

 

Российские поклонники не помогли понять, как известная и богатая женщина может себя настолько запустить. Некоторые даже сравнили Бонем Картер с бездомной за нелепый внешний вид.
Светлана Славянская
Новости по теме
Ума Турман шокировала своим внешним видом без макияжа
Ума Турман шокировала своим внешним видом без макияжа

Популярная американская актриса Ума турман шокировала поклонников своим неопрятным внешним видом и лицом без макияжа. Многие пользователи сети даже не узнали

Анастасия Волочкова шокировала своим внешним видом без макияжа
Анастасия Волочкова шокировала своим внешним видом без макияжа

Анастасия Волочкова продолжает шокировать публику. На этот раз поклонников удивили не двухметровые шпагаты балерины, а её внешний вид без макияжа.

Сегодня Хэлене Бонем Картер исполняется 50 лет
Сегодня Хэлене Бонем Картер исполняется 50 лет

Сегодня Хелена Бонем Картер отмечает свое пятидесятилетие. Известная британская актриса успела за время своей карьеры сняться в десятках фильмах, а также

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости