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| | Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья

Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья

Сегодня, 12:46
В день своего рождения Юрий Антонов дал интервью. Певец рассказал, что в последнее время состояние его здоровья во многом зависит от переживаний, а предыдущий год был самым ужасным.

Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья


19 февраля Юрию Антонову исполняется 73 года. В день своего рождения певец признался, что 2017 год стал для него самым ужасным, поскольку многие его знакомые покинули этот свет. Этот год для исполнителя начался с проблем с вестибулярным аппаратом, что принудило его сделать паузу в работе над новым альбомом. Сейчас все, что принимается близко к сердцу, негативно отображается на состоянии здоровья, пожаловался артист.

 


Юрий Антонов отметил, что негативно на его здоровье влияет и ситуация в стране и мире. То, что российских атлетов не допустили к участию в Олимпиаде и запретили выступать под символикой РФ, певец назвал унижением на государственном уровне. Сейчас, отметил исполнитель, он старается не воспринимать негатив близко к сердцу.
Виктория Озерова
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