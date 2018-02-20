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От Редактора

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| | Скотт Иствуд и Морган Фримэн снимутся в захватывающем триллере

Скотт Иствуд и Морган Фримэн снимутся в захватывающем триллере

Сегодня, 02:30
Известные актеры Морган Фримэн и Скотт Иствуд примут участие в съемках киноленты «Рукопись». Режиссером триллера станет Ник Кассаветис.

Скотт Иствуд и Морган Фримэн снимутся в захватывающем триллере

 

Фильм расскажет о писателе и гениальном преступнике, который сидит в тюрьме, его роль исполнит Морган Фримэн. Он отправляет каждую новую главу своей книги начинающему автору (Иствуду). Эти рукописи, согласно сюжету, являются не обычным текстом, а сложным механизмом-подсказкой для кражи драгоценностей на сумму 100 миллионов долларов. Авторами сценария являются Джо Розенбаум и Луис Розенберг.

Скотт Иствуд и Морган Фримэн известные голливудские актеры. Фримэн снимался в таких лентах, как «Побег из Шоушенка», «Семь», «Уйти красиво». Иствуд участвовал в создании «Форсаж 8», «Дальняя дорога» и других.
Никита Готский
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