Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Кендалл Дженнер поделилась секретом, почему не выходит в свет

Кендалл Дженнер поделилась секретом, почему не выходит в свет

Сегодня, 01:30
На последний выпуск реалити-шоу «Семейство Кардашьян» была приглашена Кендалл Дженнер, которая и поведала всем, из-за чего пытается избегать светских мероприятий.

Кендалл Дженнер поделилась секретом, почему не выходит в свет

 

22-летняя Кендалл Дженнер поделилась с телезрителями о том, как ей тяжело справляться с трудностями, возникающими в ее профессиональной карьере. Она рассказала, что не любит появляться на светских мероприятиях и не ведет социальные сети из-за боязни угрозы ее жизни. Дело в том, что за всю свою жизнь девушку уже неоднократно преследовали, угрожали и даже один раз ограбили. Особенно нелегко ей приходится во времена провождения Недель моды, на которых она участвует. Кендалл очень много работает, и во время показа мод ее не покидает чувство тревоги и беспокойства.

В данный момент Кендалл Дженнер вместе со своей матерью находится в Италии в Милане, где проходила Неделя моды. Мать полетела вместе с дочерью, чтобы поддержать ее перед выступлением.
Пелагея Лебединская
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