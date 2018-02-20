Кендалл Дженнер поделилась секретом, почему не выходит в свет

На последний выпуск реалити-шоу «Семейство Кардашьян» была приглашена Кендалл Дженнер, которая и поведала всем, из-за чего пытается избегать светских мероприятий.

Пелагея Лебединская

22-летняя Кендалл Дженнер поделилась с телезрителями о том, как ей тяжело справляться с трудностями, возникающими в ее профессиональной карьере. Она рассказала, что не любит появляться на светских мероприятиях и не ведет социальные сети из-за боязни угрозы ее жизни. Дело в том, что за всю свою жизнь девушку уже неоднократно преследовали, угрожали и даже один раз ограбили. Особенно нелегко ей приходится во времена провождения Недель моды, на которых она участвует. Кендалл очень много работает, и во время показа мод ее не покидает чувство тревоги и беспокойства.В данный момент Кендалл Дженнер вместе со своей матерью находится в Италии в Милане, где проходила Неделя моды. Мать полетела вместе с дочерью, чтобы поддержать ее перед выступлением.