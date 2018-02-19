Шерил Коул и Лиам Пейн близки к расставанию

Шерил Коул и Лиам Пейн переживают трудные времена. У звездной пары начался кризис в отношениях и они близки к разводу. Молодые люди воспитывают общего ребенка, но даже это обстоятельство не может повлиять на их решение. Об этом оба родителя сказали своим поклонникам в социальных сетях.

Сергей Денисов

Одни подписчики страничек полагают, что основной причиной охлаждения в отношениях является громадная разница в возрасте партнеров. Другие считают, что десять лет разницы – это не повод к расставанию. Они смогли родить ребенка, значит, смогут и преодолеть трудности совместного бытия.Здесь нужно напомнить, что Шерил Коул и Лиам Пейн познакомились десять лет назад в телепроекте X Factor, где Лиам был участником, а Шерил сидела в удобном кресле жюри. Через семь лет они стали встречаться, затем вступили в брак, потом появился ребенок, затем начались проблемы.Фанаты звездной пары хорошо относятся к своим кумирам и верят, что последние найдут в себе силы и сохранят семью.