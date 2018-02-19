Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены
| | Шерил Коул и Лиам Пейн близки к расставанию

Шерил Коул и Лиам Пейн близки к расставанию

Сегодня, 12:21
Шерил Коул и Лиам Пейн переживают трудные времена. У звездной пары начался кризис в отношениях и они близки к разводу. Молодые люди воспитывают общего ребенка, но даже это обстоятельство не может повлиять на их решение. Об этом оба родителя сказали своим поклонникам в социальных сетях.

Шерил Коул и Лиам Пейн близки к расставанию


Одни подписчики страничек полагают, что основной причиной охлаждения в отношениях является громадная разница в возрасте партнеров. Другие считают, что десять лет разницы – это не повод к расставанию. Они смогли родить ребенка, значит, смогут и преодолеть трудности совместного бытия.

Здесь нужно напомнить, что Шерил Коул и Лиам Пейн познакомились десять лет назад в телепроекте X Factor, где Лиам был участником, а Шерил сидела в удобном кресле жюри. Через семь лет они стали встречаться, затем вступили в брак, потом появился ребенок, затем начались проблемы.

Фанаты звездной пары хорошо относятся к своим кумирам и верят, что последние найдут в себе силы и сохранят семью.
Сергей Денисов
Новости по теме
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт зарегистрировали отношения
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт зарегистрировали отношения

Поклонники знаменитой пары Майли Сайрус и Лиам Хемсворт сильно удивлены новыми фактами из жизни знаменитостей. Молодые люди тайно официально зарегистрировали

Шерил Коул разводится со вторым супругом после 19 месяцев брака
Шерил Коул разводится со вторым супругом после 19 месяцев брака

Шерил Коул разводится с мужем после десяти месяцев жизни в браке. Об этом сообщили западные новостные агентства.

Актер Лиам Хемсворт заинтересован в отношениях с Меган Фокс
Актер Лиам Хемсворт заинтересован в отношениях с Меган Фокс

После того, как голливудская пара Меган Фокс и Брайан Остин Грин подали документы на развод, молодой и энергичный Лиам Хемсворт решил действовать с большим

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости