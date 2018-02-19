Шерил Коул и Лиам Пейн близки к расставанию

Шерил Коул и Лиам Пейн близки к расставаниюСегодня, 12:21
Одни подписчики страничек полагают, что основной причиной охлаждения в отношениях является громадная разница в возрасте партнеров. Другие считают, что десять лет разницы – это не повод к расставанию. Они смогли родить ребенка, значит, смогут и преодолеть трудности совместного бытия.
Здесь нужно напомнить, что Шерил Коул и Лиам Пейн познакомились десять лет назад в телепроекте X Factor, где Лиам был участником, а Шерил сидела в удобном кресле жюри. Через семь лет они стали встречаться, затем вступили в брак, потом появился ребенок, затем начались проблемы.
Фанаты звездной пары хорошо относятся к своим кумирам и верят, что последние найдут в себе силы и сохранят семью.
Поклонники знаменитой пары Майли Сайрус и Лиам Хемсворт сильно удивлены новыми фактами из жизни знаменитостей. Молодые люди тайно официально зарегистрировали
Шерил Коул разводится с мужем после десяти месяцев жизни в браке. Об этом сообщили западные новостные агентства.
После того, как голливудская пара Меган Фокс и Брайан Остин Грин подали документы на развод, молодой и энергичный Лиам Хемсворт решил действовать с большим