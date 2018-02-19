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От Редактора

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Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Настя Рыбка и Алекс Лесли снялись в откровенной фотосессии в ОАЭ

Настя Рыбка и Алекс Лесли снялись в откровенной фотосессии в ОАЭ

Сегодня, 12:19
Тюменский фотограф Максим Денисенко опубликовал фотографию с обнаженными Настей Рыбкой и Алексом Лесли. Снимок известных личностей появился в соцсети Instagram.

Настя Рыбка и Алекс Лесли снялись в откровенной фотосессии в ОАЭ

 

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) и Алекс Лесли (Александр Кириллов) достаточно хорошо прославились на территории СНГ. Теперь они попали в объектив камеры тюменского фотографа Максима Денисенко. Пара отправилась на отдых в Дубай, где и приняла участие в фотосессии мастера. Согласно записи Максима в соцсети, он удивлен тому, кого только не встретишь в Дубае. Пользователи, в свою очередь, остались разочарованными увиденным: они ожидали, что Рыбка выйдет замуж за бизнесмена Олега Дерипаску.

Уроженец Тюмени фотограф Максим Денисенко в настоящее время трудится и проживает в ОАЭ. Он ведет аккаунты в соцсетях, рассказывая людям о своей жизни за рубежом. По словам фотографа, на его страницах всегда можно прочитать исключительно только одну правду.
Никита Готский
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