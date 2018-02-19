Настя Рыбка и Алекс Лесли снялись в откровенной фотосессии в ОАЭ

Тюменский фотограф Максим Денисенко опубликовал фотографию с обнаженными Настей Рыбкой и Алексом Лесли. Снимок известных личностей появился в соцсети Instagram.

Никита Готский

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) и Алекс Лесли (Александр Кириллов) достаточно хорошо прославились на территории СНГ. Теперь они попали в объектив камеры тюменского фотографа Максима Денисенко. Пара отправилась на отдых в Дубай, где и приняла участие в фотосессии мастера. Согласно записи Максима в соцсети, он удивлен тому, кого только не встретишь в Дубае. Пользователи, в свою очередь, остались разочарованными увиденным: они ожидали, что Рыбка выйдет замуж за бизнесмена Олега Дерипаску.Уроженец Тюмени фотограф Максим Денисенко в настоящее время трудится и проживает в ОАЭ. Он ведет аккаунты в соцсетях, рассказывая людям о своей жизни за рубежом. По словам фотографа, на его страницах всегда можно прочитать исключительно только одну правду.