Рустам Солнцев раскритиковал Карину Мишулину

Шоумен, ведущий и экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев раскритиковал актрису Карину Мишулину за отказ принять брата.

Уже долгое время разгорается скандал вокруг семьи Мишулиных. После смерти известного кино-актера Спартака Мишулина, Тимур Еремеев заявил, что он его сын. Жена Мишулина и его дочь отказались принимать нового члена семьи. Тем не менее, Еремеев публично заявил о намерении пройти ДНК-тест. Первый тест подтвердил родство, но второй опроверг эти данные.Рустам Солнцев обвинил Карину Мишулину в меркантильности, заявив, что она отказывается принимать брата, ведь попросту не хочет делить с ним наследство. В своем довольно язвительном заявлении шоумен назвал актрису «препротивной бабенкой» и сказал, что если бы вдруг выяснилось, что у него самого есть брат в лице короля эстрады Филиппа Киркорова, то он отдал бы ему абсолютно всё, лишь бы брат улыбался.