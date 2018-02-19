Влад Соколовский подхватил на Бали опасный вирус

Российский певец Влад Соколовский решил, по примеру многих звезд отечественного шоу-бизнеса, отправиться зимовать вместе с семьей на Бали. Вопреки ожиданиям, проживание на сказочном острове трудно назвать безмятежным. Сначала у него угнали арендованный скутер, а недавно он и вовсе заразился опасным вирусом.

Николай Офицеров

Вся проблема в том, что вместо того, чтобы сразу же обратиться к местному врачу, он попытался изначально лечиться самостоятельно, чем и допустил серьезную ошибку.», - отметил Соколовский.На днях у Влада и членов его семьи также случилась серьезная неприятность. Неподалеку от виллы, где он вместе с супругой и дочерью проживает, загорелись рисовые поля. В воздухе практически не осталось кислорода лишь смог.», - заявила девушка, добавив, что не имела возможности выйти в другую комнату за водой или игрушкой.