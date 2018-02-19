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От Редактора

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Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Влад Соколовский подхватил на Бали опасный вирус

Влад Соколовский подхватил на Бали опасный вирус

Сегодня, 12:15
Российский певец Влад Соколовский решил, по примеру многих звезд отечественного шоу-бизнеса, отправиться зимовать вместе с семьей на Бали. Вопреки ожиданиям, проживание на сказочном острове трудно назвать безмятежным. Сначала у него угнали арендованный скутер, а недавно он и вовсе заразился опасным вирусом.

Влад Соколовский подхватил на Бали опасный вирус

 

Вся проблема в том, что вместо того, чтобы сразу же обратиться к местному врачу, он попытался изначально лечиться самостоятельно, чем и допустил серьезную ошибку.

«Простите, что пропал на два дня, я очень жестко болел! Два дня меня лихорадило с температурой под 40 и выламывало всего так, будто я тот парень на корабле из фильма «Облачный Атлас». Я его понял, как никогда. Сегодня первый день, когда я хоть как-то могу формулировать собственные мысли и вообще смотреть в экран телефона. Болеть на отдыхе вдвойне обидно. Друзья, не забывайте утепляться, не болейте и следите за своим здоровьем», - отметил Соколовский.

На днях у Влада и членов его семьи также случилась серьезная неприятность. Неподалеку от виллы, где он вместе с супругой и дочерью проживает, загорелись рисовые поля. В воздухе практически не осталось кислорода лишь смог.

«Это был худший день в моей жизни, пишет жена Соколовского Дакота. Я все время качала Мию и молилась, чтобы смог поскорее развеялся», - заявила девушка, добавив, что не имела возможности выйти в другую комнату за водой или игрушкой.
Николай Офицеров
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