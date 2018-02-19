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| | Анастасия Макеева опровергла слух, что квартиру ей купил богатый кавалер

Анастасия Макеева опровергла слух, что квартиру ей купил богатый кавалер

Сегодня, 12:02
Актриса Анастасия Макеева приобрела новую квартиру и готовится к переезду. Также она опровергает слухи, что жилье ей подарил богатый кавалер.

Анастасия Макеева опровергла слух, что квартиру ей купил богатый кавалер

 

В настоящее время Макеева занимается обустройством своей новой недвижимости, понемногу подготавливаясь к переезду. Один из пользователей Сети сделал предположение, что квартиру ей купил ее богатый возлюбленный, но Анастасия возмущенно опровергла данное изречение. По ее словам, она сама зарабатывает деньги и знает им цену. По словам актрисы, она является не из тех людей, которые обзавелись состоятельными поклонниками, содержащих ее. Макеева советует людям не думать, что у актеров все в жизни так легко и просто. В нынешней квартире Анастасия проживала вместе с бывшим мужем Глебом Матвейчуком, поэтому, вероятно, она и приняла решение перебраться в свободное жилье.

Ранее актриса рассказала, как станет соблюдать Великий пост. По ее словам, она следовала его канонам с самого юношества. В пост Анастасия любит есть постный борщ и овощи на гриле.
Никита Готский
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