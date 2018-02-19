Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом

На передачу «Звезды сошлись» была приглашена телеведущая Маша Малиновская, которая и поведала всем историю своей жизни.

Пелагея Лебединская

Маша Малиновская на передаче «Звезды сошлись» поделилась с телезрителями своими воспоминаниями о детских и юношеских годах. Детство Маши было не сильно радужным, ее родители развелись, когда ей исполнилось всего лишь десять лет. Своего отца она видела очень редко и помощи от него не было. Машу воспитывали бабушка и дедушка. В подростковом возрасте девочка очень нуждалась в своем отце, но он ей не звонил, не писал и даже не поздравлял с днем рождения. Эти его поступки оставили большие раны в душе ребенка. Лишь спустя много лет Маша смогла простить своего отца, за то что он ее бросил.В данный момент отец Марии Малиновской проживает в Смоленске, постоянно общается со своей дочерью и проводит много времени со своим внуком, сыном телеведущей.