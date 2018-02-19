Прикованная к инвалидной коляске Мария Комиссарова вспомнила день, когда случилась трагедия

Девушка сломала спину и с тех пор не поднимается с инвалидной коляски. Поводом для тяжелых воспоминаний стал «юбилей» ее маленького сына Матвея. Сегодня мальчику исполнилось десять месяцев.
Мария Комиссарова долго восстанавливалась после травмы. Она лечилась в престижных европейских клиниках. В Испании, где сегодня живет бывшая спортсменка, она познакомилась с молодым человеком и вышла замуж. Через короткое время в семье родился сын.
Молодая девушка счастлива в браке и надеется, что начнет когда-нибудь ходить самостоятельно. Сейчас Мария передвигается в инвалидной коляске, которая по внешнему виду напоминает байк.