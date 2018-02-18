Эмили Ратажковски комфортнее всего ходить обнаженной

Американская модель Эмили Ражковски снялась в рекламе для коллекции модного нижнего белья DKNY. Презентация видеоролика состоялась 14 февраля этого года.





Татьяна Преображенская

Молодая актриса не просто соблазнительна перед камерами в модном белье, но и признается в своих сокровенных привычках.Так, 26-летняя знаменитость заявила, что комфортнее всего чувствует себя дома, где она свободно ходит обнаженной.