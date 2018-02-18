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| | «Обе беременны»: Почему Тарасов подарил Белокопытовой цветы?

«Обе беременны»: Почему Тарасов подарил Белокопытовой цветы?

Вчера, 22:11
Общественность буквально взбудоражила новость о возможной измене Дмитрия Тарасова своей новоиспеченной жене Анастасии Костенко. И пока поклонники начали опровергать информацию на страницах футболиста и модели в социальных сетях, в интернете можно обнаружить все новые подробности сенсационного заявления. Так, на канале в Youtube одного из отечественных СМИ появились видео, на которых видно, как Белокопытова танцует в клубе, кадры подписаны лаконично «Розы любят цветы». На этот счет тут же появились неоднозначные комментарии. В частности фанаты Анастасии Костенко указали на тот факт, что финалистка «Пацанок» во многом уступает их кумиру и законной жене Тарасова. «Насте, видно, что любит ночную жизнь», - объяснили факт отсутствия рядом с футболистом в клубе ее пассии. Однако нашлись и те, кто задались вопросом, почему Дмитрий Тарасов подарил цветы Кристине Белокопытовой.

«Обе беременны»: Почему Тарасов подарил Белокопытовой цветы?

 

К слову в сети неоднократно обсуждали вопрос, связанный с беременностью госпожи Костенко. Ранее ее заметили в холе одной из столичных клиник, после сама Костенко опубликовала снимок, на котором она лежит в кресле стоматолога. Такой кадр послужил поводом для того, чтобы подписчики модели предположили о подготовке новоиспеченной Анастасии Тарасовой к предстоящим родам. Однако не менее удивительным оказалось предположение подписчиков Кристины Белокопытовой после того, как финалистка «Пацанки» опубликовала фото, на котором она позирует в белом сдельном купальнике. «Урааа, неужели, нашла классные купальники. Спасибо, за такой выбор. Только не могу, выбрать, какой брать. А какой вам нравиться 1,2 или 3? Пишите в комментах», - написала Белокопытова. Вскоре настойками приватности хозяйка аккаунта скрыла все ответы своей аудитории относительно поста. Одна в сети осталась информация о предположении ее подписчиков относительно того, что девушка беременна. Визуально на фото можно заметить ее округлившийся живот. Сама Белокопытова не комментирует информацию.

Не обошлось в скандальной истории и без мнения поклонников Ольги Бузовой, которые пророчили Анастасии Костенко ту же участь в семейной жизни, что и их кумиру. «Хорошо, что его нет рядом с Олей. Изменник и бабник он был, есть и будет», - прокомментировали видео в Youtube пользователи сети.
Дыль Лилия
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