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| | Настасья Самбурская удивила новым необычным костюмом

Настасья Самбурская удивила новым необычным костюмом

Вчера, 22:09
Российская актриса Настасья Самбурская предстала перед фанатами в совершенно неожиданном виде. Звезда надела строгий джинсовый костюм.

Настасья Самбурская удивила новым необычным костюмом

 

Самбурская решила ошеломить своих поклонников, представ перед ними в новом виде. Актриса надела джинсовый костюм и черные туфли на каблуках, чем немало удивила фанатов. Некоторые из них не сразу смогли узнать звезду сериала «Универ». Другой фолловер написал комплимент знаменитости, отметив, что у нее «отличный прикид». Другие тоже старались не отставать, сообщая Настасье свое восхищение касательно ее измененной внешности. Данный снимок на странице актрисы появился всего несколько минут назад, но уже набрал 14,7 тысяч лайков. Учитывая неожиданный внешний вид Самбурской, не исключается, что это количество «сердечек» вскоре быстро вырастет.

Ранее актриса раскритиковала журналистов, посвятивший ей новостную статью. Она возмутилась неверной информацией о себе, после чего пообещала больше не давать интервью.
Никита Готский
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