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| | Лена Миро восхитилась разводом Энистон и Теру

Лена Миро восхитилась разводом Энистон и Теру

Вчера, 22:01
Российский блогер Лена Миро прокомментировала расставание Дженнифкр Энистон и Джастина Теру. Пара расходится спустя два года после заключения брака.

Лена Миро восхитилась разводом Энистон и Теру

 

Бывшие возлюбленные разошлись мирно и без скандалов, они не стали делить совместно нажитое имущество. Энистон осталась с 220 миллионами долларов, ранее ею заработанных, а Теру с 20 миллионами. По мнению Миро, Дженнифер и Джастин расстались цивилизованно, как расходятся люди, которые чем-то вдохновлялись в браке, а не за которыми прежде стояли нужда и зависимость.

Миро пишет, что есть люди, имеющие деньги в кошельке, и состоявшие в каком-то деле, «не липнут к человеческим организмам» для заполнения внутренней пустоты. Иначе дело состоит, когда легкомысленных и не очень людей «накрыла» любовь, решивших быстро пожениться. Проходит 2-3 года и их страсть сходит на «нет», любовный пыл угасает и вчерашние возлюбленные, остывшие друг к другу, принимаю решение разойтись. Лена пишет, что это нормально, жить вместе нужно, когда горит любовь, а все иное уловки для легкомысленных, дабы как-то тянуть жизненную лямку. «Бурлаки на Волге» завершает свой рассказ Миро.
Никита Готский
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