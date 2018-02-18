Сергей Кучеров не ждет, а сидит и радуется жизни

Участник скандального российского проекта «Дом-2» Сергей Кучеров опубликовал новое фото в Instagram, на котором запечатлен в ночном клубе Магнитогорска.

На новой публикации Сергей Кучеров предстал перед поклонниками во время отдыха в ночном клубе. На фотографии Сергей в расслабленной позе сидит на кресле и выпускает изо рта дым. Снимок Кучеров подписал: «Когда вам скажут: «Простите, что заставил вас ждать», смело отвечайте: «Вам не зачем извиняться, я не ждал, я просто сидел тут и радовался жизни». Поклонники незамедлительно отреагировали на пост, написав комментарии, что это самые правильные слова, которые они могли слышать. Также написали, что эти слова звучат из самого сердца и души.

Анна Котова

Напомним, что до этого Сергей Кучеров разместил на своей странице в интернете фотографию, на которой был сфотографирован в лифте. Фото было сделано в тот момент, когда участник телестройки нажимал на кнопки лифта. Снимок Сергей подписал, что он поехал. Поклонники начали задавать вопрос, куда он собрался. Однако ответа на этот вопрос не последовала. Дна из поклонниц написала, что за такого парня как Кучеров нужно держаться и руками и ногами, так сказать мертвой хваткой.