«А вы зачем женились?: Блогер Лена Миро прокомментировала развод Дженнифер Энистон

Популярный отечественный блогер в Сети LiveJournal Лена Миро прокомментировала громкую новость: актриса Дженнифер Энистон разводится со своим супругом актером Джастином Теру. Об этом сообщает информационный портал Нotgeo.

Светлана Славянская

Блогер Лена Миро в новой скандальной статье заявила, что поражена тем, как культурно можно разводиться. Более того, Миро считает, что жителям России ещё стоит поучиться так мирно заканчивать отношения без споров и скандалов, как это сделали Дженнифер Энистон и Джастин Теру.«Люди, у которых есть деньги и которые состоялись в каком-то деле, не липнут к другим человеческим организмам для того, чтобы заполнить дыру собственной неполноценности. Жить вместе можно и нужно, только когда горит любовь. Всё остальное - уловки для того, чтобы как-то тянуть лямку совместной жизни», - заявила Лена Миро.