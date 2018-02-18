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| | «А вы зачем женились?: Блогер Лена Миро прокомментировала развод Дженнифер Энистон

«А вы зачем женились?: Блогер Лена Миро прокомментировала развод Дженнифер Энистон

Вчера, 20:35
Популярный отечественный блогер в Сети LiveJournal Лена Миро прокомментировала громкую новость: актриса Дженнифер Энистон разводится со своим супругом актером Джастином Теру. Об этом сообщает информационный портал Нotgeo.

«А вы зачем женились?: Блогер Лена Миро прокомментировала развод Дженнифер Энистон

 

Блогер Лена Миро в новой скандальной статье заявила, что поражена тем, как культурно можно разводиться. Более того, Миро считает, что жителям России ещё стоит поучиться так мирно заканчивать отношения без споров и скандалов, как это сделали Дженнифер Энистон и Джастин Теру.

«Люди, у которых есть деньги и которые состоялись в каком-то деле, не липнут к другим человеческим организмам для того, чтобы заполнить дыру собственной неполноценности. Жить вместе можно и нужно, только когда горит любовь. Всё остальное - уловки для того, чтобы как-то тянуть лямку совместной жизни», - заявила Лена Миро.
Светлана Славянская
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