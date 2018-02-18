Не только Бузовой: Дмитрия Тарасова обвинили в измене Костенко

Футболист клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов, который оказался неверен ведущей "Дома-2" Ольге Бузовой, снова подозревается в изменах, но теперь новой супруге - Анастасии Костенко. Слухи об этом распространяются из-за фото на странице выпускницы шоу «Пацанки» в Instagram.

Дарья Осенина

Молодая финалистка шоу «Пацанки» Кристина Белокопытова выложила совместную фотографию с Тарасовым. Снимок был сделан в клубе и подписан очень вызывающе, будто полузащитник открыто «клеится» к ней, а до этого он подарил ей шикарный букет, фото которого она уже удалила из иInstagram, возможно, по его просьбе.Молодая семья футболиста ждёт пополнения. Все в недоумении, как он так может поступать. Но, зная историю его предыдущей жизни, в которой уже было два неудачных брака, а именно с Оксаной Осинкиной и Ольгой Бузовой, можно предположить, что версия с изменой верна. От первого брака у Тарасова уже есть ребёнок. Видимо, такая же участь ждёт и этот брак.