Не только Бузовой: Дмитрия Тарасова обвинили в измене Костенко

Молодая финалистка шоу «Пацанки» Кристина Белокопытова выложила совместную фотографию с Тарасовым. Снимок был сделан в клубе и подписан очень вызывающе, будто полузащитник открыто «клеится» к ней, а до этого он подарил ей шикарный букет, фото которого она уже удалила из иInstagram, возможно, по его просьбе.
Молодая семья футболиста ждёт пополнения. Все в недоумении, как он так может поступать. Но, зная историю его предыдущей жизни, в которой уже было два неудачных брака, а именно с Оксаной Осинкиной и Ольгой Бузовой, можно предположить, что версия с изменой верна. От первого брака у Тарасова уже есть ребёнок. Видимо, такая же участь ждёт и этот брак.