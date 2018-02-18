Совместное фото Никитчук и Баскова вызвало недоумение у поклонников

Подпись под фото даёт понять, что встреча Никитчук и Баскова проходила в День святого Валентина. Пользователи выразили свои эмоции в комментариях, из которых становится понятно, что не все рады таким отношениям, так как недавно Басков собирался жениться на модели Виктории Лопыревой. Об этом пара сообщила на приёме у Кадырова (глава Чечни), однако об этих отношениях давно ничего не слышали поклонники.
Совместное фото Никитчук и Баскова вызвало недоумение у поклонниковВчера, 21:30
Кажется, отказ Лопыревой выйти за Баскова стал главным событием, которое обсуждается повсеместно. Иосиф Пригожин также не смог сдержаться, чтобы не рассказать
«Мисс Россия» София Никитчук привлекла к себе внимание снимком в кабине летящего самолета. Однако общественность неоднозначно отреагировала на фотографию
Победу в ежегодном национальном конкурсе «Мисс Россия» одержала студентка из Екатеринбурга 21-летняя София Никитчук. Девушка призналась, что после оглашения