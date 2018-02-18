Совместное фото Никитчук и Баскова вызвало недоумение у поклонников

София Никитчук, "Мисс Екатеринбург-2014" и обладательница титула "Мисс Россия", в своём профиле Instagram вызвала шквал обсуждений её фото, где она предстала в компании Николая Баскова. Букет, подаренный ей в День всех влюблённых народным артистом, не так поверг в шок поклонников, как губы девушки, ожидающие поцелуя.

Дарья Осенина

Подпись под фото даёт понять, что встреча Никитчук и Баскова проходила в День святого Валентина. Пользователи выразили свои эмоции в комментариях, из которых становится понятно, что не все рады таким отношениям, так как недавно Басков собирался жениться на модели Виктории Лопыревой. Об этом пара сообщила на приёме у Кадырова (глава Чечни), однако об этих отношениях давно ничего не слышали поклонники.