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| | Группа «На-на» извинилась за голые ягодицы перед Лесосибирском

Группа «На-на» извинилась за голые ягодицы перед Лесосибирском

Вчера, 21:22
Солисты группы «На-на» принес жителям города Лесосибирск свои извинения за видеоролик, которым коллектив неумышленно оскорбил граждан. На видео музыканты показали голые ягодицы.

Группа «На-на» извинилась за голые ягодицы перед Лесосибирском

 

Недавно в интернете появился видеоролик с наименованием «На-на в красном маке», где двое мужчин с обнаженными ягодицами идут к знаку с наименованиями населенных пунктов. Среди указателей был и знак города Лесосибирск. Его жители очень возмутились и были оскорблены таким видео. Мэр Лесосибирска потребовал публичного извинения, на что участники «На-на» отреагировали мгновенно и принесли всем, кого случайно оскорбили, свои искренние извинения. В свое оправдание они сказали, что эта шутка была направлена исключительно в адрес сибирских морозов.


Отметим, что группа «На-на» приехала в Красноярский край с двухнедельными выступлениями.

Пелагея Лебединская
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