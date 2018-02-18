Группа «На-на» извинилась за голые ягодицы перед Лесосибирском

Недавно в интернете появился видеоролик с наименованием «На-на в красном маке», где двое мужчин с обнаженными ягодицами идут к знаку с наименованиями населенных пунктов. Среди указателей был и знак города Лесосибирск. Его жители очень возмутились и были оскорблены таким видео. Мэр Лесосибирска потребовал публичного извинения, на что участники «На-на» отреагировали мгновенно и принесли всем, кого случайно оскорбили, свои искренние извинения. В свое оправдание они сказали, что эта шутка была направлена исключительно в адрес сибирских морозов.
Группа «На-на» извинилась за голые ягодицы перед ЛесосибирскомВчера, 21:22
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