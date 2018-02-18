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| | Отец Майкла Джексона заставит Куинси Джонса ответить за клевету

Отец Майкла Джексона заставит Куинси Джонса ответить за клевету

Вчера, 19:33
Отец покойного Короля поп-музыки Майкла Джексона Джозеф сообщил, что заступится за своего сына и заставит продюсера Куинси Джонса ответить за клевету. На днях Джонс заявил, что Майкл Джексон занимался плагиатом и самостоятельно песни не писал.

Отец Майкла Джексона заставит Куинси Джонса ответить за клевету

 

89-летний Джозеф Джексон, который является отцом Майкла Джексона, заявил, что Куинси Джонс всегда ревниво относился к таланту Майкла. Дело в том, что Джексон писать гениальные композиции, вроде Billie Jean, Beat It и Thriller, которые принесли ему мировую популярность и титул Короля поп-музыки.

«Это непростительно обвинять Майкла, который умер девять лет назад. Теперь Майкл не может себя защитить. Мир знает, что Джексон был номер один во всем мире, и ему не нужно было красть песни у кого-либо», - заявил Джо Джексон. Другие члены семьи Джексон подтвердили, что Майкл обладал собственным талантом и никогда не занимался плагиатом.
Светлана Славянская
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