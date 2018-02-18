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| | Бородину спутали с узником концлагеря

Бородину спутали с узником концлагеря

Вчера, 19:27
Российская телеведущая Ксения Бородина опубликовала новый пост в Instagram. Своим внешним видом она напомнила узников концлагерей.

Бородину спутали с узником концлагеря

 

Бородина предстала перед подписчиками в новом образе. Телеведущая популярного шоу «Дом-2» в довольно необычном виде. Знаменитость надела странный наряд, состоящий из куртки-пиджака и шорт. Также на ней имеются длинные носки и ботинки с каблуком, чем сильно напомнила узников концлагерей времен Второй мировой войны. К тому же Бородина выглядит на этом изображении сильно похудевшей, что привело ее поклонников в некоторое замешательство, тогда как ранее ведущая смотрелась более привлекательно.

Фанаты разделили на два лагеря, обсуждая новый снимок Ксении. Одним пришелся по вкусу ее очередной образ, другие подвергли критике за сильно заметную худобу им безвкусную одежду. Тем не менее, спустя двадцать минут после публикации фотография Бородиной набрала почти сорок тысяч лайков и большое число комментариев.
Никита Готский
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