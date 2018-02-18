Собчак рассказала, как отметила Масленицу в деревне

С интересом отметила Масленицу Ксения Собчак. О праздновании торжества ведущая рассказала в Instagram.

Никита Готский

Отмечать Масленицу Собчак отправилась в деревню Захарово. Там она вместе с родными наелась блинов и отлично провела время, о чем свидетельствует ее фотография, опубликованная в Интернете. Ксения находится в кругу людей на фоне зимней природы и держит в руках некий прибор, очень напоминающий джедайский меч. Судя по изображению, это приводит Собчак немалое удовольствие, поэтому она здраво улыбается, радуясь торжеству, и, вероятно, вступив с кем-то в бой.Журналистка и кандидат на должность президента России в связи с Прощеным воскресеньем просит у всех прощения, утверждая о полезности этого занятия, независимо от той или иной религии, которую исповедует человек. При этом она сожалеет, что нынешняя власть в российском государстве просит прощение крайне редко. Пост отечественной звезды набрал боле 18,5 тысяч лайков и множество комментариев от подписчиков, которые, впрочем, не все оценили празднование Масленицы ведущей.