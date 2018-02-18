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| | Виктория Боня рассказала, как следить за собой после 30 лет

Виктория Боня рассказала, как следить за собой после 30 лет

Вчера, 19:38
Из интервью телеведущей Виктории Бони женщины могут почерпнуть много полезной информации по уходу за собой. Модель рассказала, что ей помогает так хорошо выглядеть в 30-летнем возрасте.

 

Экс-звезда телевизионного шоу «Дом-2» пользуется популярностью у зрителей. Ей удалось достигнуть успеха в телевидении и модельном бизнесе. Состоявшаяся женщина поделилась секретами своего успеха с журналистами отечественных изданий.

Женщина считает, что до тридцати красота хранится на генном уровне, а после этого возраста, чтобы быть в форме, нужно работать над собой. Тренировка владения своими эмоциями, контроль мимики, занятия спортом – благотворно влияют на организм. Также, регулярное посещение косметолога избавит от ненужных морщин.

Виктория Боня никогда не спит на боку или животе, уткнувшись в подушку. Она всегда ложится на спину, и так же просыпается. Это даёт возможность её лицу отдохнуть и не быть помятым.

Также, модель работает над своей растяжкой, чтобы осуществить желание сесть на шпагат. С её данными в скором времени у женщины всё обязательно получится.
Дарья Осенина
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