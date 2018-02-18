Виктория Боня рассказала, как следить за собой после 30 лет

Из интервью телеведущей Виктории Бони женщины могут почерпнуть много полезной информации по уходу за собой. Модель рассказала, что ей помогает так хорошо выглядеть в 30-летнем возрасте.

Дарья Осенина

Экс-звезда телевизионного шоу «Дом-2» пользуется популярностью у зрителей. Ей удалось достигнуть успеха в телевидении и модельном бизнесе. Состоявшаяся женщина поделилась секретами своего успеха с журналистами отечественных изданий.Женщина считает, что до тридцати красота хранится на генном уровне, а после этого возраста, чтобы быть в форме, нужно работать над собой. Тренировка владения своими эмоциями, контроль мимики, занятия спортом – благотворно влияют на организм. Также, регулярное посещение косметолога избавит от ненужных морщин.Виктория Боня никогда не спит на боку или животе, уткнувшись в подушку. Она всегда ложится на спину, и так же просыпается. Это даёт возможность её лицу отдохнуть и не быть помятым.Также, модель работает над своей растяжкой, чтобы осуществить желание сесть на шпагат. С её данными в скором времени у женщины всё обязательно получится.