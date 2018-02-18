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| | Недавнее фото Алексея Панина вызвало омерзение у зрителей шоу “Дом-2”

Недавнее фото Алексея Панина вызвало омерзение у зрителей шоу “Дом-2”

Вчера, 18:56
Актриса скандально-известного шоу "Дом-2” Александра Артёмова обнародовала селфи с Алексеем Паниным в социальной сети Instagram. Данная фотография спровоцировала на гнев подписчиков Александры, которые яростно засыпали ее комментариями.

Недавнее фото Алексея Панина вызвало омерзение у зрителей шоу “Дом-2”

 

Артёмова к своей фотографии также добавила комментарий – " Узнали?". Именно эта подпись спровоцировала сотни гневных комментаторов выражать своё недовольство, например: "Мерзость” или "Тебе не противно стоять рядом с ЭТИМ?!”, а также – "Стоят , словно хозяин и верный пёс”.

Александра решила не оставить данные сообщения проигнорированными, ответив: "Ощущение, будто выложив совместное селфи с Алексеем Паниным я поставила свою и его жизнь под суд... Знаете что, засуньте, пожалуйста, свои мерзкие комментарии куда поглубже!”.

Видимо, Александра неподвластна чужому мнению и критике, если так дерзко отвечает на комментарии фолловеров, ведь её подписчики не первый раз критикуют её. Например, в недавнем посте её посчитали глупой, ибо она в нём сравнила себя с лошадью.
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