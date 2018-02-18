Звезду «Игры престолов» фанаты заподозрили в беременности

Натали Дормер стала известной по роли Маргери Тирелл из «Игры престолов». Девушка недавно посетила звездную вечеринку, на которой актрису заподозрили в беременности.

Светлана Славянская

Актриса Натали Дормер появилась в сериале «Игра престолов» в 2012 году и продержалась до шестого сезона, где её героиню Маргери Тирелл ждал непредсказуемый конец. Недавно девушка посетила звездную вечеринку в Лондоне, которая была посвящена номинантам престижной премии в области кинематографа BAFTA.36-летняя актриса предстала в бесформенном платье, которое натолкнуло зрителей на мысль, что звезда «Игры престолов» может ожидать рождение первенца. При этом сама Натали Дормер никак не опровергла и не подтвердила догадки фанатов.