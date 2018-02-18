Валерий Леонтьев сообщил о том, как он нашел эликсир молодости

Известный российский эстрадный исполнитель отдыхает в Майами. В США поп-звезда не теряет времени зря: купается в океане, принимает солнечные ванны и развлекается с друзьями. На днях он замечательно провел время в кругу певца Филиппа Киркорова и его детей.

Татьяна Преображенская

Знаменитость не может представить свою жизнь без отдыха. Примерно два или три раза в год Леонтьев устраивает себе отпуск на два месяца. Сейчас в основном звезда расслабляется в Майами, а раньше Валерий посещал другие интересные страны. Популярный певец отдыхал в Индии, страна очень сильно впечатлила Леонтьева. Исполнитель признается, что иногда скучает по ней.Артист в этом году отметит 46 лет со дня первого выхода на большую сцену. Поклонники восхищаются внешностью певца. Кажется, что года не подвластны над Леонтьевым. Сам исполнитель говорит, что он нашел эликсир молодости – это любовь и энергия почитателей его творчества.Нужно отметить, что 68-летнему Леонтьеву предстоит еще очень много гастролей. На сцене певец появится в конце этого месяца. Исполнитель запланировал 36 сольных выступлений.