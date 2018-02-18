Тимур Батрутдинов нашел замену Ольге Бузовой

В социальных сетях прошел слух, что Тимур Батрутдинов нашел Ольге Бузовой замену. Он случайно обмолвился о свадьбе с Валентиной Рубцовой.

Пелагея Лебединская

В социальной сети Instagram в недавнем времени между поклонниками ходили слухи о скорой свадьбе Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой. На днях Тимур выставил на своей странице совместное фото с Валентиной Рубцовой и прокомментировал, что ему интересно, как быстро заговорят об их свадьбе. Тут же поклонники не заставили себя долго ждать, переключили все свое внимание на Рубцову. Решили, что она стала заменой Бузовой, несмотря на то, что Валентина уже пять лет как замужем.Отметим, что недавно в своем интервью Ольга Бузова опровергла слухи о любовной связи с Тимуром Батрутдиновым. Она утверждала, что они просто друзья и коллеги по совместной работе, на которой они вместе представляли новую коллекцию дизайнерской одежды.