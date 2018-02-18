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| | Похудевшая Глюкоза опровергла слухи о разводе

Похудевшая Глюкоза опровергла слухи о разводе

Вчера, 18:13
Российскую певицу Наталья Ионову, более известную как Глюкоза, заметили без обручального пальца на руке. Звезда поспешила опровергнуть слухи о разводе.

Похудевшая Глюкоза опровергла слухи о разводе

 

Выступив на концерте в Кремле по случаю Дня влюбленных, корреспонденты увидели, что на правой руке знаменитости нет обручального кольца. Было сразу высказано предположение, что Глюкоза расходится с нынешним супругом, но певица опровергла данное высказывание.

Певица сильно исхудала в последнее время, в связи с этим, вероятно, она сняла с руки кольцо. По ее словам, ее муж является непубличным человеком. Она не публикует в соцсетях совместные с ним изображения, но мужчина постоянно следит за ее страницей, читает все комментарии подписчиков и иногда обсуждает их с женой.

Глюкоза замужем за бизнесменом Александром Чистяковым с 2006 года, пара воспитывает двух дочерей. Певица желает родить третьего ребенка, но пока не забеременела.
Никита Готский
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