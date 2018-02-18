Мужик, накачанный стероидами: Нюша шокировала маленькой грудью в бикини

Нюша радует поклонников своими пляжными снимками в сети. На фото она предстает в сексуальных купальниках, которые демонстрируют ее прелести в лучших ракурсах. Однако пока поклонники артистки восхищаются идеальным внешним видом певицы, ее критики спешат обнаружить на снимках пикантные подробности и изъяны. Примером тому послужил последний пост, на котором Нюша позировала вместе со своими подругами. Не обошлось без очередного града колких фраз в сторону артистки. В частности речь шла о маленькой груди Нюши, которая, по мнению ее антифанатов, нуждается в коррекции пластического хирурга. Мышцы, которые визуально заметны на снимке Нюши, показались критикам несексуальными и даже мужеподобными. «…когда ты не девица, а мужик накачанный гормонами», ответили критики на юмористическую подпись певицы. Не обошлось и без критики пляжных образов подруг Нюши: «Что тут в фото такого классного? Ни лиц, ни чего не видно стремная фотка...».

Дыль Лилия

Ранее артистку «уличили» в лишнем весе. Так, на снимке Нюша предстала в бикини на фоне пальм и иных экзотических растений. Свой пост она посвятила некому Сергею, который вырос из мальчишки из небольшого поселка к «Лидеру России». Однако вдохновляющий посыл певицы не все смогли оценить. Многие начали обсуждать внешний вид артистки: «Ляхи какие то жирные». Ради справедливости стоит отметить, что многие подписчики Нюши оценили спортивную фигуру артистки, назвав ее примером для подражания.Снимок, который певица опубликовала под надписью «Одним загадочным вечером во Въетнаме... или «Ангелы Чарли - в действии», критики идентифицировали как «отфотошопленный». Антифанаты артистки отметили, что ее рост не советует фону фотографии. Нашлись и те, кто раскритиковали внешность подруг артистки. «Не будь красивой, а имей страшных подруг», «Никто так не выкручивается, как ты», «Бесите уже со своими костлявыми стандартами!», - прокомментировали пляжное фото подписчики Нюши.Пока волны критики накрыла певицу с головою, Нюша продолжает радовать своих поклонников личными снимками. «Сегодня я рядом с любимыми. Всех с Праздником», - сообщила певица в социальной сети.