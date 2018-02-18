Анджелина Джоли предстала в полупрозрачном платье на кинопремии

Анджелина Джоли удивила общественность своим шикарным внешним видом. На вручение кинопремии она надела полупрозрачное платье, расшитое серебристыми пайетками.

После расставания с Брэдом Питтом Анджелина нередко попадает в объектив модных критиков, привлекая к себе внимание. На церемонию вручения премии руководителей Американского общества кинооператоров, актриса пришла в полупрозрачном наряде из воздушной сетки с серебристыми пайетками. Волосы звезда уложила аккуратными волнами, а драгоценности отлично дополнили образ кинодивы.

Никита Готский

Представители общества высоко отметили работу Анджелины в качестве режиссера кинокартины «Сначала они убили моего отца». Лента основана на романе-биографии камбоджийской писательницы Лун Ун, чьи детские годы прошли во время правления Красных кхмеров.Ранее сообщалось, что Джоли думает завести седьмого ребенка. Она намерена воспользоваться услугами суррогатной матери, а отцом выступит возлюбленный актрисы некий бизнесмен ближневосточного происхождения из Лондона.