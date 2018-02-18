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| | Эмма Уотсон пожертвовала $1,5 млн в Фонд против сексуальных домогательств

Эмма Уотсон пожертвовала $1,5 млн в Фонд против сексуальных домогательств

Сегодня, 17:01
Звезда «Гарри Поттера» актриса Эмма Уотсон пожертвовала почти 1,5 миллиона долларов в новый фонд, возглавленный знаменитостями, поддерживающий жертв сексуальных домогательств.

Эмма Уотсон пожертвовала $1,5 млн в Фонд против сексуальных домогательств

 

27-летняя британская актриса Эмма Уотсон внесла значительные средства в Фонд справедливости и равенства, который возглавили мировые знаменитости. Сообщается, что фонд направлен на оказание помощи в пропагандистских проектах в Великобритании и США. Свои пожертвования внесли уже более 200 знаменитостей, которые посмешили помочь жертвам сексуального домогательства.

Эмма Уотсон сделала пожертвование в размере одного миллиона фунтов стерлингов, что равняется почти 1,5 миллиона долларов США. Напомним, что актриса была одной из первых, кто выступал против голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которому предъявлены многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
Светлана Славянская
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