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| | Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями

Сегодня, 17:09
Беременная участница «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала об интимных подробностях личной жизни. Оказалось, даже в своем положении она ежедневно занимается сексом.

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями

 

Рапунцель дала откровенное интервью, в процессе которого без стеснения сообщила о самых скрытых подробностях жизни с мужем Дмитрием Дмитриенко. Их можно считать наиболее скандальной парой «Дом-2». Их отношения сопровождались рукоприкладством, изменами и расставаниями, все это бывало почти в каждом эфире. Даже во время беременности Рапунцель страсти не снизились.

При этом Ольга заявила о желании строить счастливую семейную жизнь с Дмитрием. По ее словам, между ними имеется страсть, во время которой пара забывает обо всех проблемах. Они занимаются каждый день «волшебным» сексом, что удивило фанатов пары. Также Рапунцель обижена отношением свекрови, которая, по ее словам, совсем не интересуется здоровьем невестки.
Никита Готский
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