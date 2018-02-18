Волочкова накормила дочь горелыми оладьями в дешевом борделе

Анастасия Волочкова опубликовала в своем аккаунте в Instagram очередное семейное фото. На этот раз в объектив камеры попала дочь балерины и ее подруга, с которой они вместе делали уроки.

Дарья Светозарова

Девочки позировали за столом, накрытым к трапезе, очевидно в честь Масленицы, так как на столе было блюдо, напоминающее не то блины, не то оладьи. Вместо положительных отзывов на снимок Анастасия получила большую порцию критики, и это после того, как пользователи начали более благосклонно воспринимать публикации балетной дивы. Сама идея, что девочки учат вместе математику отторжения не вызвала, но интерьер напомнил фолловерам Анастасии дешевый бордель. Фаны недоумевают, неужели в доме-дворце популярной танцовщицы не нашлось места с более сдержанной и подходящей случаю обстановкой. Критику вызвал и диван, поклонники уверяют, что уроки нужно делать сидя на твердом стуле со спинкой: «Как балерина может не знать, что такие диваны портят осанку?». Досталось и праздничному столу «Мне одной кажется, что оладьи подгорели? Как можно кормить этим детей?», - вопрошает изумленная пользовательница. «Фу! Гадость-то какая!», - соглашаются с ними остальные.Сторонники Волочковой поспешили оправдать любимицу и унять хейтеров. Они призвали в Прощенное Воскресенье не искать ссоры и не ругать балерину. Они добавили, что Настя все равно прекрасна, а современные школьники делают уроки, где им вздумается, и не всегда слушают старших. «Эти хоть не возле компьютера», - вздыхают нейтрально настроенные подписчики. Всего фото Волочковой оценили лайками почти полторы тысячи поклонников. Более пятидесяти фанатов оставили комментарии.