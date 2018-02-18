Кристина Асмус превратилась в Сейлор Мун

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала новую фотографию со своим участием в Instagram. Подписчики незамедлительно назвали ее Сейлор Мун за измененный образ.

Никита Готский

На очередном изображении супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова предстала перед поклонниками с необычной прической на голове. В данном образе она напомнила героиню японских мультфильмов Сейлор Мун. К слову, хештег Кристина приложила соответствующий #луннаяпризмадаймнесилу.Фанаты поздравили Асмус с праздником Прощенного воскресенья, а также выразили свое восхищение по поводу забавной фотографии звезды. В ее адрес посыпались многочисленные комплименты: «Завораживающая», «симпатяжка», «красавица» и многие другие.Ранее Кристина и Гарик поздравили всех в праздником Дня влюбленных. 14 февраля также праздновался день святого Трифона: покровителя рыболовов и охотников, а по мнению пары, влюбленные тоже охотники и рыболовы.