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| | Кристина Асмус превратилась в Сейлор Мун

Кристина Асмус превратилась в Сейлор Мун

Сегодня, 16:30
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала новую фотографию со своим участием в Instagram. Подписчики незамедлительно назвали ее Сейлор Мун за измененный образ.

Кристина Асмус превратилась в Сейлор Мун

 

На очередном изображении супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова предстала перед поклонниками с необычной прической на голове. В данном образе она напомнила героиню японских мультфильмов Сейлор Мун. К слову, хештег Кристина приложила соответствующий #луннаяпризмадаймнесилу.  

Фанаты поздравили Асмус с праздником Прощенного воскресенья, а также выразили свое восхищение по поводу забавной фотографии звезды. В ее адрес посыпались многочисленные комплименты: «Завораживающая», «симпатяжка», «красавица» и многие другие.

Ранее Кристина и Гарик поздравили всех в праздником Дня влюбленных. 14 февраля также праздновался день святого Трифона: покровителя рыболовов и охотников, а по мнению пары, влюбленные тоже охотники и рыболовы.
Никита Готский
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