Антон Гусев опроверг факт измены своей супруге

Участник «Дом-2» Антон Гусев прокомментировал слухи о его измене жене. Парень купил в магазине два подарка, чем и вызвал подозрение.

Никита Готский

Фанаты популярного теле-шоу с большим интересом наблюдают за отношениями пары Антон Гусев и Виктория Романец, которых считают одними из самых ярких личностей в «Дом-2». Не так давно в мировой «паутинке» появилась информация о якобы измене Антона своей возлюбленной.Гусев отправился в магазин, дабы приобрести своей супруге в подарок спортивную обувь. В Сети появились сведения, что он приобрел еще и кошелек, ссылаясь на одного продавца. Отправившись в торговую точку, Антон определил, что такой продавец в реальности числится в магазине, но находится в декрете. Пользователи считают, что дыма без огня не бывает, а обвинения в сторону Гусева небезосновательные.