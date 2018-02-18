В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Мнения

В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Тайны пещеры для жертвоприношений во дворе античного храма.

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

От Редактора

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?

Сюжеты :

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены «Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников В Ростове загорелся очень редкий внедорожник, тушили 40 человек Эксперт: Соль опасна не только для давления Ученые: Бытовая химия опаснее сигарет Эвелина Блёданс рассказала, с кем хочет просыпаться утром Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце
| | Антон Гусев опроверг факт измены своей супруге

Антон Гусев опроверг факт измены своей супруге

Сегодня, 16:05
Участник «Дом-2» Антон Гусев прокомментировал слухи о его измене жене. Парень купил в магазине два подарка, чем и вызвал подозрение.

Антон Гусев опроверг факт измены своей супруге

 

Фанаты популярного теле-шоу с большим интересом наблюдают за отношениями пары Антон Гусев и Виктория Романец, которых считают одними из самых ярких личностей в «Дом-2». Не так давно в мировой «паутинке» появилась информация о якобы измене Антона своей возлюбленной.

Гусев отправился в магазин, дабы приобрести своей супруге в подарок спортивную обувь. В Сети появились сведения, что он приобрел еще и кошелек, ссылаясь на одного продавца. Отправившись в торговую точку, Антон определил, что такой продавец в реальности числится в магазине, но находится в декрете. Пользователи считают, что дыма без огня не бывает, а обвинения в сторону Гусева небезосновательные.
Никита Готский
Новости по теме
Антон Гусев и Виктория Романец решили подписать брачный договор
Антон Гусев и Виктория Романец решили подписать брачный договор

Антон Гусев и Виктория Романец рассказали о своем решении подписать брачный договор.

Антон Гусев и Виктория Романец отправятся в Париж после свадьбы
Антон Гусев и Виктория Романец отправятся в Париж после свадьбы

Текущим летом состоится свадьба бывших участников телешоу "Дом-2" Антона Гусева и Виктории Романец. После того, как они официально станут мужем и женой, пара

Антон Гусев: Я не собираюсь возвращаться к бывшей супруге
Антон Гусев: Я не собираюсь возвращаться к бывшей супруге

Бывший участник телепроекта «Дом-2» заявил о том, что абсолютно счастлив в новых отношениях и не собирается возвращаться экс-супруге Евгении Феофилактовой. Об

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости