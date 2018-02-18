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| | Анна Седокова извинилась перед хейтерами в Прощеное воскресенье

Анна Седокова извинилась перед хейтерами в Прощеное воскресенье

Сегодня, 15:41
Анна Седокова присоединилась к многим отечественным знаменитостям, которые успели в Прощеное воскресенье извиниться перед интернет-пользователями. Артистка извинилась за все неприятности, которые были в прошлом году.

Анна Седокова извинилась перед хейтерами в Прощеное воскресенье

 

В Сети запустили онлайн-флешмоб, который поддержали и российские звезды, многие из которых стали публиковать слова извинения в Прощеное воскресенье. Анна Седокова призналась, что также далеко не является идеальной, а потому и поспешила извиниться перед хейтерами и поклонниками.

В комментариях пользователи Сети поддержали Анну Седокову в искреннем прощении: «Анечка, Бог простит с праздником!!! Всех Благ!!!», «Бог простит! И Вы нас простите!», «Ты нас тоже прости за всё. Самая красивая», «Анечка, это ты нас прости за все! Мы тебя очень сильно любим».
Светлана Славянская
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