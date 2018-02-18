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| | Лена Миро назвала Ксению Бородину старой проституткой

Лена Миро назвала Ксению Бородину старой проституткой

Сегодня, 15:55
Российский блогер Лена Миро раскритиковала ведущую проекта «Дом-2» Ксению Бородину. Она сравнила ее со старой проституткой.

Лена Миро назвала Ксению Бородину старой проституткой

 

По мнению писательницы, нет в мире большей ханжи, нежели старая проститутка, и Ксения Бородина тому подтверждение. Миро вспомнила, что ранее в шоу была известная порнозвезда Елена Беркова, которую спустя время выгнали. При этом Миро не знает, чем «честная порно-дива» отличается от нынешней ведущей скандальной передачи. Обратила она свое внимание и на эскортниц, ранее осужденных Бородиной.

Как пишет в своем блоге Миро, эти девушки не скрывали деятельности, в которой задействованы, но были осуждены Бородиной. При этом блогер удивлена таким поведением Ксении, которую она назвала «моральной жрицей». В «Дом-2», считает Лена, тоже присутствуют проститутки, которые спят со всеми, но в рамках шоу это называется «строить отношения». Она не видит разницы между предоставлением секс-услуг и функционированием проекта, а по поводу Бородиной заявила, что быть третьей женой Курбана Омарова ничем не лучше, нежели работать проституткой.
Никита Готский
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