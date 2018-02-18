Во всем виновата Бузова: Подписчики Харламова обвинили певицу в скандале с Галкиным

Словесный баттл между Максимом Галкиным и Гариком Харламовым вышел на новый этап. Пока коллега по звездному цеху Ольги Бузовой Влад Кадони начал активно защищать доброе имя программы «Битвы экстрасенсов», подписчики участника Comedy Club нашли новую виновницу происходящего. На этот раз ею стала Ольга Бузова. Так, после комментария Максима Галкина относительно нового шоу «Звезды под гипнозом» и очередного колкого ответа Гарика Харламова о рейтинге Comedy Club, аудитория начала искать виновника событий извне. Как пишет одна из подписчиц Гарика Харламова, внимание от шоу отвлек роман госпожи Бузовой с камедиклабовцем Тимуром Батрутдиновым, именно звездную пару обвинил в антирейтинге шоу.

Дыль Лилия

Нашлись и те, кто не согласился с мыслью о том, что популярность Ольги Бузовой может затмить Comedy Club или «Звезды под гипнозом». «О чем вы все?! На всем ТВ можно пару программ достойных найти, ибо телевидение рассчитано на б…! Одна Бузова чего стоит! Эта ш… на первом! А на ТНТ «Дом-2» - это уже даже не интересно обсуждать», - написал подписчик Гарика Харламова. Один из пользователей сети даже выразил мысль относительно того, что повысить рейтинг Comedy Club поможет участие певицы в шоу: «Возьмите к себе Бузову, и ваш камеди я буду записывать на VHS». Хотя сам Харламов ответил: «…судя по последним рейтингам Comedy Club, наша аудитория никуда не уходила. Видимо гипноз на неё не действует».К слову Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал анонс своей будущей передачи. Однако это не помешало аудитории юмориста и телеведущего прокомментировать инцидент с его словесной перепалкой с Гариком Харламовым: «А Гарик смотрю за Паниным по следовал..пиариться на тебе, Макс… уже ответ там опубликовал…». Критика тоже нашли, что ответить господину Галкину. Многие оценили его программу «Звезды под гипнозом», как некачественный телевизионный продукт и согласились с мнением Харламова: «Не зря отключил комменты под фото с шоу гипноз. Харламов прав, шоу г... Многие передачи на Первом г…, лучше бы научные или исторические передачи в выходные показывали, с удовольствием бы смотрела», - ответили критики на пост Галкина в сети.