Во всем виновата Бузова: Подписчики Харламова обвинили певицу в скандале с Галкиным

Нашлись и те, кто не согласился с мыслью о том, что популярность Ольги Бузовой может затмить Comedy Club или «Звезды под гипнозом». «О чем вы все?! На всем ТВ можно пару программ достойных найти, ибо телевидение рассчитано на б…! Одна Бузова чего стоит! Эта ш… на первом! А на ТНТ «Дом-2» - это уже даже не интересно обсуждать», - написал подписчик Гарика Харламова. Один из пользователей сети даже выразил мысль относительно того, что повысить рейтинг Comedy Club поможет участие певицы в шоу: «Возьмите к себе Бузову, и ваш камеди я буду записывать на VHS». Хотя сам Харламов ответил: «…судя по последним рейтингам Comedy Club, наша аудитория никуда не уходила. Видимо гипноз на неё не действует».
К слову Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал анонс своей будущей передачи. Однако это не помешало аудитории юмориста и телеведущего прокомментировать инцидент с его словесной перепалкой с Гариком Харламовым: «А Гарик смотрю за Паниным по следовал..пиариться на тебе, Макс… уже ответ там опубликовал…». Критика тоже нашли, что ответить господину Галкину. Многие оценили его программу «Звезды под гипнозом», как некачественный телевизионный продукт и согласились с мнением Харламова: «Не зря отключил комменты под фото с шоу гипноз. Харламов прав, шоу г... Многие передачи на Первом г…, лучше бы научные или исторические передачи в выходные показывали, с удовольствием бы смотрела», - ответили критики на пост Галкина в сети.