Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория показала живот на последних месяцах беременности

Популярная актриса с мексиканскими корнями Ева Лонгория попала в объектив вездесущих папарацци, которым удалось сфотографировать живот актрисы на последних месяцах беременности. Об этом сообщает издание VistaNews.

42-летняя актриса Ева Лонгория долгое время скрывала свою первую и долгожданную беременность. Официально и своём положении знаменитость рассказала уже тогда, когда живот невозможно было спрятать от глаз поклонников. Лонгория призналась, что она вместе с третьим супругом Хосе Бастоном ожидают рождение сына.

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Недавно папарацци сфотографировали влюбленных у бассейна в Майами, где Ева проводила время со своим супругом. Поклонники отметили, что актриса находится на последних месяцах своей беременности и уже весной станет мамой.