Станислав Ярушин гуляет с детьми по Москве

Российский актер Станислав Ярушин в Прощеное воскресенье сидит дома, в связи с чем пошел гулять с детьми на улицу. Об этом он сообщает в Instagram.

Никита Готский

Ярушин обнародовал фотографию в соцсети Instagram, где гуляет по Москве вместе с собственными детьми. Актер и его отпрыски идут по проспекту, лицезрея перед собой заснеженную столицу. Фотографию артист подписал так: «Папа дома». Свой выходной Станислав решил посвятить детям, которым и показывает Белокаменную.Подписчики Ярушина позитивно отреагировали на новый пост любимого актера. «Милые», «самая лучшая фотка» - так фолловеры комментируют похождения звезды «Универа» с малышами в городе. Спустя десять минут после публикации фотоснимок набрал уже более 2,8 тысяч лайков.Ранее сообщалось, что Ярушин пробует себя в роли певца и вскоре выпустит первый сольный альбом. Одна из новинок появилась в iTunes, сам же артист говорит, что в музыке для него важна искренность.