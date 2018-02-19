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| | Экс-любовница и внебрачная дочь Серова недовольны критикой в свой адрес

Экс-любовница и внебрачная дочь Серова недовольны критикой в свой адрес

Сегодня, 02:30
Бывшая любовница и внебрачная дочь певца Александра Серова подвергаются травле со стороны общественности. Ранее музыкант заявил, что у него может быть ребенок, рожденный в итоге мимолетной связи.

Экс-любовница и внебрачная дочь Серова недовольны критикой в свой адрес

 

В ходе передачи «Секрет на миллион» Александр Серов поведал, что у него может быть одна незаконно рожденная дочь Алиса. Известно, что она живет на территории США и появилась на свет в результате связи певца с его поклонницей Валентиной. Артист отметил, что девушка обманом заполучила его семя, потому что желала родить от певца.

После этого на Валентину обрушился шквал критики. Она возмущена этим фактором в свой адрес, так как не требует от него ничего. По ее словам, ранее он отказался сделать ДНК-тест, дабы узнать, родила Валентина от него или нет. Сама женщина хочет жить обычной жизнью, чтобы в нее не лезли недоброжелатели.
Никита Готский
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