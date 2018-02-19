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| | Сколько паспортов съел Аркадий Укупник?

Сколько паспортов съел Аркадий Укупник?

Сегодня, 01:30
На этот вопрос ответили биографы музыканта, который 18 февраля отметил свое 65-летие. У Аркадия Укупника было два брака и, соответственно, он «съел» два паспорта.

Сколько паспортов съел Аркадий Укупник?

 

Первая женитьба композитора была неудачной. В 70-х годах он расстался с супругой и сын музыканта, рожденный в этом браке, сейчас живет в Германии. Второй раз Укупник женился случайно. По дороге домой он остановился и подвез голосовавшую девушку, они разговорились. Оказалось, что они живут чуть ли не в одном подъезде. Завязался роман, затем беременность, и, как честный человек, композитор отправился в ЗАГС. Аркадий Укупник уже давно отошел от активной сценической деятельности. Остались в прошлом его знаменитые шлягеры, кинороли, многочисленные клипы и так далее. Сегодня он занят тем, чем мечтал заниматься всю жизнь. Он пишет инструментальную музыку, много работает для кино, организовывает джазовые фестивали и является непременным гостем кинофорумов и творческих конкурсов, куда его часто приглашают в жюри.

В новом браке музыкант оказался счастлив и не собирается «есть перед загсом свой паспорт».
Сергей Денисов
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