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| | Юлиана Караулова надела на свадьбу брата траурный наряд

Юлиана Караулова надела на свадьбу брата траурный наряд

Сегодня, 14:46
Популярная певица и выпускница «Фабрики звезд» Юлиана Караулова недавно навлекла на себя критику со стороны фолловеров. Дело в том, что на свадьбу брата исполнительница пришла в черном платье, которое многие пользователи сочли более подходящим для похорон или других траурных мероприятий.

Юлиана Караулова надела на свадьбу брата траурный наряд

 

Сама девушка также должна сочетаться с браком с мужчиной, который сделал ей предложение больше года назад. Однако Юлиана не может заниматься свадьбой из-за плотного рабочего графика. Караулова намерена устроить пышное, запоминающееся торжество.

Юлиана Караулова надела на свадьбу брата траурный наряд

 

Подписчики заметили, что Карауловой следовало бы выбрать менее мрачный наряд. В то же время фанаты надеются, что бракосочетание родственника сподвигнет ее на более решительные действия.

В этом же наряде Юлиана выступила в Кремле. Платье, несмотря на мрачный цвет, как нельзя лучше подчеркнуло стройную фигурку исполнительницы.
Дарья Светозарова
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