Юлиана Караулова надела на свадьбу брата траурный наряд

Сама девушка также должна сочетаться с браком с мужчиной, который сделал ей предложение больше года назад. Однако Юлиана не может заниматься свадьбой из-за плотного рабочего графика. Караулова намерена устроить пышное, запоминающееся торжество.
Подписчики заметили, что Карауловой следовало бы выбрать менее мрачный наряд. В то же время фанаты надеются, что бракосочетание родственника сподвигнет ее на более решительные действия.
В этом же наряде Юлиана выступила в Кремле. Платье, несмотря на мрачный цвет, как нельзя лучше подчеркнуло стройную фигурку исполнительницы.