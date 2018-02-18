Ольга Бузова извинилась перед поклонниками

В интернете появилась новая фотография знаменитой исполнительницы и ведущей Ольги Бузовой. В подписи к ней телезвезда просит у всех прощения.

Анна Котова

На своей странице в Instagram Ольга Бузова опубликовала новый снимок, на котором предстала перед своими поклонниками не в шикарном наряде, а в простой футболке. Фотографию знаменитость сопроводила постом, в котором поздравила всех православных людей с праздником, а также попросила у всех, кого обидела, прощения. В момент, когда Бузова была запечатлена на фото, она приняла невинный вид: немного опустила голову и прикрыла глаза.Публикация Ольги не оставила поклонников равнодушными. Они также написали ей слова прощения. Некоторые подписчики восхитились ее образом простой невинности. Даже были такие, кто отметили, что Бузовой идет именно такая длина волос. Отметим, что публикация набрала почти 39 тысяч лайков.Напоминаем, что до этого знаменитая исполнительница опубликовала видео ролик, на котором продемонстрировала фанатам, что она будет участвовать в одном комедийном шоу. Также она оставила подпись, что в своем напряженном графике нашла время, чтобы поучаствовать в программе. На этом проекте Бузова и другие участники будут демонстрировать свое чувство юмора. В завершении своего поста Ольга написала, что остальным участникам не стоит играть с огнем.